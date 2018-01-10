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'da ulaşıma kar ve tipi engeli!

'da ulaşıma kar ve tipi engeli Sahara Geçidi'nde tırlar kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 09:35
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli!

'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle Sahara Dağı geçidinde tırlar mahsur kaldı.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor.

SÜRÜCÜLERİN KAŞLARI VE KİRPİKLERİ DONDU!

Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde azalması ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktı. Zincir takmakta zorlanan tır şoförlerinin kaşları ve kirpikleri ise tamamen dondu. Ardahan-Posof karayolunda Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kentte 54 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli!
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