Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beşiktaş’ta taksi şoförü ölü bulundu

’ta ölü bulundu

'ta bir aracın içinde ölü bulundu. Yapılan ilk kontrolde şoförün geçirdiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 11:19
Beşiktaş’ta taksi şoförü ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.30 sıralarında Yıldız Posta Caddesi üzerinde park halinde bulunan taksi içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde taksinin sürücü koltuğuna oturan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın taksinin şoförü Zafer Çelik (54) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri şahsın yakınlarına haber verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haber üzerine olay yerine Çelik'in patronu ve iş arkadaşları geldi. Şahsın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelerde şahsın geçirdiği ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci hastaneye böyle yetiştirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta taksi şoförü ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN