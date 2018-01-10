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Çocukların sına aileler karıştı: 7 yaralı

’ın Sason ilçesinde çocukların sına aileler de karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 17:27
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 7 yaralı

Olay, Sason ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarının ettiğini gören Aydar ve Güngördü ailelerinin fertleri de kavgaya karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga, olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralı 7 kişi, kaldırıldıkları Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI

Kavgaya karışan 2 kişi de gözaltına alınırken, ailelerin yeniden karşı karşıya gelmemesi için güvenlik tedbiri alındı.

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Çocukların kavgasına aileler karıştı: 7 yaralı
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