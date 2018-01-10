Düğün albümüne girecek takılar gitti pozu

Adana
'da düğün
öncesi fotoğraf çekimine giden çiftin gelin arabasında bulunan kolye ve cep telefonu çalındı. Gelin ve damat büyük şok yaşadı. Seçkin (26)-Büşra Aslan (19) çifti düğün öncesi doğal ortamda fotoğraf çektirmek için 01 FCL 74 plakalı otomobilleriyle Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne gitti. Fotoğraf çekiminin ardından gelin arabasının yanına giden çift gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Otomobilin ön camını kıran hırsızların, gelin Büşra Aslan'a ait 2 bin lira değerinde altın kolye ve cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. Birbirini teselli etmeye çalışan gelin-damat olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Cep telefonuyla yakınlarını arayan gelin Büşra Aslan, "Aracımızın camını kırdılar. Kolye ve telefonumu çaldılar. Bugün benim en mutlu günümdü. Bu günde bu yapılır mı? En mutlu günümüzde bizi üzdüler" dedi.
Çift olay yerine gelen polislere şikâyetçi olmadıklarını söyledikten sonra düğün salonunun yolunu tuttu.