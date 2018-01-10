Hacker zirvesine polis baskını

İstanbul'da
geçen yıl başarılı Hacker
operasyonlarına imza atan polis, bir hacker çetesini daha çökertti. Sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri insanlardan para talep ederek dolandırıcılık olaylarına karışan ve yüklü miktarda haksız kazanç sağlayan bir 'Hacker Çetesi'ni fiziki takibe alan İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri kimlikleri saptanan çete üyelerinin Şişli'deki bir AVM'de akşam saatlerinde toplanacaklarını tespit etti. Siber Polisleri uzun süredir takip ettikleri hackerları düzenlenen şok baskınla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 20 şüpheli Emniyete götürüldü. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri yüzlerce kişiden 'Kişisel hesaplarını geri iade etme' vaadi ile para alarak dolandırdığı bilgisine ulaşıldı.