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te tren kamyonete çarptı: 2 yaralı

’nın Tavşanlı ilçesinde te trenin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 07:45
Hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kaza, kent merkezi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Tunçbilek beldesine gitmekte olan yük lokomotifi, ten karşıya geçmek isteyen yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı. sürücü Hasan Esmer ve yanında bulunan eşi Nimet Esmer yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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Hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 2 yaralı
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