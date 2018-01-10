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İstanbul'a kar geliyor! 'den raporu!

Ve beklenen kar İstanbul'a geliyor. Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre yurdu etkisi altına alan yağışlı hava beraberinde kar yağışını getirecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren mevsim normallerine düştü. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği soru İstanbul'a ? İl il hava durumu raporu. İşte detaylar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:19
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'den flaş hava durumu raporu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve 'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Güney Ege kıyıları ve Çeşme çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu (sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 0

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14

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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'den flaş hava durumu raporu!
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