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Kamyonet, araç çarptı: 9 yaralı

’da kamyonetin, önünde ilerleyen araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 9 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 06:52
Kamyonet, hafif ticari araç çarptı: 9 yaralı
, akşam saatlerinde -Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Halit Sever yönetimindeki 63 M 7982 plakalı kamyonet, Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Ömer Koyuncu'nun kullandığı 27 BN 390 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılaın sağlık durumlarının iyi olduduğu belirtildi.
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Kamyonet, hafif ticari araç çarptı: 9 yaralı
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