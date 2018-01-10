Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1

'nin Pamukkale ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki , halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan kamyon şoförü ise tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 15:46
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, -Ankara Karayolu, Akkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 'ın kullandığı 48 R 4433 plakalı otomobil, aynı yönde giden Altan Arslan yönetimindeki 03 LF 5828 plakalı kamyona arkadan çarptı. , hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Kılıç ile kamyon şoförü Arslan yaralandı. Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. lar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Arslan'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN