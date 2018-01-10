Ünlü işletmeciden 4 gündür haber alınamıyor

Muğla
'da işadamı Ali Özdemir
'in 4 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Bodrum
'un Bitez Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan bir çocuk babası Ali Özdemir'in (45) 4 gün önce kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Özdemir'in otomobilini terk edilmiş halde bulan polis, kapalı olan cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit etti. Polis ve jandarma konuyla ilgili 20'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu.