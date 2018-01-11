ABD’li kiracımız 1.5 yıl uğraştı çocuklarımı satmadım

Adana
'daki
iki kardeşin
küçük yaşta
iken İncirlik
Üssü'nde görevli ABD
'li askerlere
para karşılığında
satılmasının yankıları
sürüyor. Zeliha Açar,
1993'te dünyaya gelen kızını
ve oğlunu İncirlik Üssü
'nde
görevli üst düzey subayın eşi Michelle
'nin sürekli istediğini
anlattı.
İncirlik sakinlerinden 2
çocuk annesi Zeliha Açar,
aynı zamanda kayınbabasının
kiracısı olan ve 1 erkek çocuğu
bulunan Michelle adlı kadının
kızı Sara
ve 3 yaşındaki oğlu
İbrahim'in 1.5 yıl peşinde koştuğunu
söyledi. Zeliha Açar,
"Michelle ben kızıma hamileyken
sürekli evimize gelip
'Senin kızın olacak. Onu da
bana vereceksin' diyordu. O
dönem ultrason
olmadığı
için bebeğimin
ne
olacağını bilmiyordum.
Gerçekten dünyaya
Sara adını
verdiğim kızım
geldi. Kızımı almak için 1.5
yıl uğraştı. Kızıma hediyeler
getiriyordu. Bana ne istersem
vereceğini söyledi. Hatta
oğlum İbrahim'i de istedi.
Ama ben değil Amerika'yı
dünyaları verse vermezdim ve
vermedim. İnsan canını kanını
nasıl verebilir?" diye konuştu.
Ağabeyi İbrahim ile annesine
sarılıp öpen Sara ise, "Ailemiz
iyi ki bizi vermemiş. Kendimi
Hatice ve Seçil'in yerine koyuyorum.
Eğer onların yerinde
olmuş olsaydım dünyam başıma
yıkılırdı" şeklinde konuştu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
ABD'li
askerlere
para karşılığı satılan Hatice
-Seçil Berberoğlu'nun haberinin
basın yayın organlarında
yer almasının ardından Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
başlatılan soruşturma
genişletiliyor.
Başsavcılık
tarafından yapılan açıklamada,
yeni mağdurların ifadesinin alınacağı,
ayrıca bebeklerini satan,
satın alan ve aracılık yapanların
da tespit edilip gözaltına alınacağı
duyuruldu.