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’li kiracımız 1.5 yıl uğraştı çocuklarımı satmadım

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
ABD’li kiracımız 1.5 yıl uğraştı çocuklarımı satmadım
'daki iki kardeşin küçük yaşta iken İncirlik Üssü'nde görevli 'li askerlere para karşılığında satılmasının yankıları sürüyor. Zeliha Açar, 1993'te dünyaya gelen kızını ve oğlunu 'nde görevli üst düzey subayın eşi 'nin sürekli istediğini anlattı. İncirlik sakinlerinden 2 çocuk annesi Zeliha Açar, aynı zamanda kayınbabasının kiracısı olan ve 1 erkek çocuğu bulunan Michelle adlı kadının kızı ve 3 yaşındaki oğlu İbrahim'in 1.5 yıl peşinde koştuğunu söyledi. Zeliha Açar, "Michelle ben kızıma hamileyken sürekli evimize gelip 'Senin kızın olacak. Onu da bana vereceksin' diyordu. O dönem ultrason olmadığı için bebeğimin ne olacağını bilmiyordum. Gerçekten dünyaya Sara adını verdiğim kızım geldi. Kızımı almak için 1.5 yıl uğraştı. Kızıma hediyeler getiriyordu. Bana ne istersem vereceğini söyledi. Hatta oğlum İbrahim'i de istedi. Ama ben değil Amerika'yı dünyaları verse vermezdim ve vermedim. İnsan canını kanını nasıl verebilir?" diye konuştu. Ağabeyi İbrahim ile annesine sarılıp öpen Sara ise, "Ailemiz iyi ki bizi vermemiş. Kendimi Hatice ve Seçil'in yerine koyuyorum. Eğer onların yerinde olmuş olsaydım dünyam başıma yıkılırdı" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
ABD'li askerlere para karşılığı satılan Hatice -Seçil Berberoğlu'nun haberinin basın yayın organlarında yer almasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma genişletiliyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yeni mağdurların ifadesinin alınacağı, ayrıca bebeklerini satan, satın alan ve aracılık yapanların da tespit edilip gözaltına alınacağı duyuruldu.
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ABD’li kiracımız 1.5 yıl uğraştı çocuklarımı satmadım
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