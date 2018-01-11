Haberler > Yaşam Haberleri > Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Anaokulu çalışanı dan tutuklandı

'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 17:32
Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan T.Ç'nin (34) madde ticareti yaptığını belirledi.

T.Ç'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda farklı yerlere saklanmış 6 parça halinde 26 gram esrar ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan 2 bin 50 lira ve 40 İngiliz paunduna el konuldu.

Gözaltına alınan T.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece " ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN