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'de lar açtı

'nın ilçesinde 1 haftadır etkili olan sıcak hava dolayısıyla lar açtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 10:39
Demre'de ağaçlar çiçek açtı

'de deniz seviyesinden 150 metre yükseklikteki Karabucak Mahallesi'nin Sura mevkiinde bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının son 1 haftada 20 derece civarında seyrettiği bölgedeki yabani badem ları renk renk açtı. Yabani bademler beyaz ve pembe çiçeklerle donanmış durumda. Limon ve portakal ağaçları da bembeyaz çiçek açtı. Aynı bölgedeki bir limon ağacını görenler kendini baharın ortasında hissediyor. Bölgede baharda açan güller de rengarenk açtı. Bölgede arı kovanları olan Durali Arıcı, "Bu kış ortasında yabani bademler açtı. Bizim arılar için şifa oldu" dedi.
Demreli Kürşat Öztürk, "Kışın ortasında baharı yaşıyoruz. Ağaçlar çiçek açtı. Soğuktan bunalan herkesi Demre'ye bekliyoruz" diye konuştu.

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Demre'de ağaçlar çiçek açtı
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