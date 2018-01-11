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'ta fırtına faciası!

'ta etkili olan fırtına çatıları yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Fırtınada 15 ev zarar görürken, telefon direkleri kırıldı, elektrik telleri koptu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 10:17
Kars'ta fırtına faciası!

merkeze bağlı Halefoğlu köyünde etkili olan fırtına, yaklaşık 15 evin çatısını yerinden söktü. Direklerin kırıldığı, bazı evlerin hasar gördüğü fırtınada can kaybı yaşanmazken, bir atölyenin çatısı tamamen uçtu, atölyedeki malzemeler de zarar gördü. Halefoğlu köyünde gece başlayan, yaklaşık 1 saat süren fırtına telefon direklerini kırdı, elektrik tellerini de kopardı. Fırtına, çatıları ve demirleri yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Evlerinden dışarı çıkamayan köylüler ise panik yaşadı.

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Kars'ta fırtına faciası!
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