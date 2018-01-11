'Oğlunun arkadaşıyım' diye kapıyı çalıp yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Olay, dün saat 10.00 sularında Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi Oturak Sokak'taki, bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi evde tek başına yaşayan 74 yaşındaki 5 çocuk annesi, 17 torunu olan Ümmü Coşdan'ın kapısını çalarak, 'senin oğullarının arkadaşıyım' diyerek önce su istedi. Kadın, su verdikten sonra kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol etmek amacıyla aşağı ve yukarıya çıktı. Şahıs ikinci sefer su isteyince, 74 yaşındaki kadın içeriye su şişesini alarak kapıya gelmeye çalıştı. Kimliği belirsiz gaspçı o sırada, yanındaki spreyi yaşlı kadının yüzüne sıktı daha sonra kadının yüzüne vurarak, feci şekilde darp etti. Yaşlı kadın, gaspçıdan kurtulmak için parmaklarını ısırdı. İki parmağı ısırılan gaspçı, yaşlı kadının boynundaki beşi bir yerde denilen altını kolyesini çalarak evin arkasındaki odanın penceresinden kaçtı.