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, hastanedeki skandalı için devrede

'da özel bir hastanede çalışan stajyer nin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çektiği haberleri üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 14:10
Sağlık Bakanlığı, hastanedeki hemşire skandalı için devrede

'da özel bir hastanede çalışan stajyer nin yeni doğmuş bebeğe yaptıklarına ilişkin haber üzerine devreye girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada; "Medyada, 'Samsun'da özel hastanede skandal' başlığı ile yer alan haberler üzerine Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

UTANMADAN O ANLARI KAYDETTİ

Görüntülerde özel hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çekmesi tepkilere neden olmuştu.

Samsun'da hemşireden yeni doğan bebeğe skandal hareketler

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Sağlık Bakanlığı, hastanedeki hemşire skandalı için devrede
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