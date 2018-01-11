Sağlık Bakanlığı, hastanedeki hemşire skandalı için devrede

Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğe yaptıklarına ilişkin haber üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılana açıklamada; "Medyada, 'Samsun'da özel hastanede skandal' başlığı ile yer alan haberler üzerine Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

UTANMADAN O ANLARI KAYDETTİ



Görüntülerde özel hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğin ağzını sıkarak kapatması ve ağlamasına aldırmayıp görüntüsünü çekmesi tepkilere neden olmuştu.

Samsun'da hemşireden yeni doğan bebeğe skandal hareketler