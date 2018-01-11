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'da şok! bebeğe !

'da özel bir nin servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde iki hemşirenin yaptıkları kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 10:35
Samsun'da şok! Yeni doğan bebeğe işkence!

'da özel bir nin ünitesinde çalışan 2 hemşireye yeni doğmuş bir bebek emanet edildi. 2 hemşire bebeklerle ilgileniyordu.

Bebek ağlamaya başlayınca genç kız onun bir 'insan' olduğunu unutarak, daha ilk adımı attığı mesleğinin kutsallığını ayaklar altına aldı. Yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve kendince susturmaya çalıştı.

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BEBEĞİN YÜZÜ KIPKIRMIZI OLDU

Önce ağzını sıktı, sonra da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü oldu. hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattı ve o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti. Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.

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Samsun'da şok! Yeni doğan bebeğe işkence!
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