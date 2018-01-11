Tatvan'da doğan 'Parmak bebek' için hava ambulansı devreye girdi

Tatvan'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı Köyü'nde yaşayan ve daha önce 3 kez düşük yapan 22 yaşındaki Fatma Deniz'in doğum sancılarını başlaması üzerine kocası Yılmaz Deniz, 112 ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Bunun üzerine anna Fatma Deniz, 112 ekipleri tarafından hemen Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha önceki düşüklerden dolayı endişe duyulması üzerine de anne Deniz, hemen ameliyata alındı. Yapılan ameliyattın ardından 21 haftalık olduğu belirtilen 590 gram ağırlığında kız bebek dünyaya geldi. Ameliyatın ardından da parmak bebek için doktorlar seferber oldu.

Hayatta tutunması için de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Kısa sürede parmak bebek için ambulans helikopter istendi. Yapılan tetkiklerin ardandan parmak bebek Van'a gönderildi.

"DAHA İLERİ BİR HASTANE İÇİN VAN'A SEVK ETMEK GEREKTİ"

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mahmut Konyar, bebeğin daha ileri bir bakım hizmeti alması için Van'a sevk edildiğini söyledi. Konyar, şöyle dedi: "Hastamızın erken doğum eylemi başlamıştı. Normalde hastamızı daha ileri bir hastaneye sevk etmemiz gerekiyordu. Doğum eylemi ilerlediği için bu riski göze alamadık ve Tatvan Devlet Hastanesinde doğumu gerçekleşti. 21 haftalık olan bebek 590 gram olarak dünyaya geldi. Tatvan Devlet Hastanemizdeki doktorların ve sağlık çalışanlarının çabaları neticesinde çocuğumuz hayata tutundu.

Bebeğimiz için dünden beri de yer arıyorduk. En son Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yerimizi ayarlayabildik. Hastamızın kara ambulansı ile gitmesi sıkıntılı olabilirdi. Bu tür bebekler sarsıntıya karşı hassastırlar.

"RİSKLERİ GÖZE ALAMADIK, HAVA AMBULANSI DEVREYE GİRDİ"

Beyin kanaması veya akciğerlerinde hasar oluşabilir. Bu riski de göze almadık. Sağlık Bakanlığımıza ait hava ambulası ile bu transferi gerçekleştirdik. Emeği geçen Başta Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Konyar, doğan bebeğin kıymetli bebek sınıfına girdiğini belirterek, "Bu hastamızın özelliği, bu annemizin 4'ncü gebeliği. Daha önce 3 bebeğini düşük yoluyla kaybetmiş. Kıymetli bebek sınıfına girmektedir.

"KIYMETLİ BEBEK"

Bu yüzden başta İl Sağlık Müdürümüzün çabaları, 112 Başhekimimizin yardımlarıyla beraber hastamızı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine sevkini gerçekleştirdik. Hastamıza bakımında, doğumunda her türlü tıbbi tedavisinde yardımcı olan 112'ye, hastanedeki doktorlarımıza, yardımcı personellerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.