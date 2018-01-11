Haberler Yaşam Haberleri Uyanık vatandaş yarım milyonu kurtardı

Uyanık vatandaş yarım milyonu kurtardı Elinde poşetle sürekli telefonla konuşan yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, polisi aradı. Takibe alınan kadın, dolandırıcıya 522 bin lirayı verdiği anda operasyon yapıldı