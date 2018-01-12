62 yıl sonra gelinlik giyip düğün yaptı

Tuzla Belediyesi
Yaşlılar Merkezi'nde torunlarının katılımıyla nikâhları kıyılan çift, 62 yıl sonra gelinlik damatlık giydi. 1955'te kaçarak evlenen Ayşe (78) ve Mehmet Yeni (81) çiftinin 4 çocuğu ve 11 torunu, gecikmiş nikâhta bir araya geldi. "Birbirimizi sevdik aldık" diyen Mehmet Yeni, 1955'te cebinde sadece 25 kuruş olduğunu anlattı. Eşinin ilk günkü kadar güzel olduğunu söyleyen Mehmet Yeni, "Böyle gelinlikle görmemiştim. Çok güzel olmuş. İlk günkü kadar güzel. Damatlık hayalim vardı benim de gerçek oldu. Herkese bizim gibi mutluluk diliyorum" dedi. Gelinlik ve damatlıklarını giydirerek düğünlerini yapan Tuzla Belediyesi, evli çiftleri kaplıcalara balayına gönderdi.