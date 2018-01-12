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ve Ege'ye özgü balık ve yengeç türleri 'i mesken tuttu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır yaptıkları araştırma sonucunda ve Ege'de yaşayan birçok türün 'e bir şekilde girdiklerini ve buraya adapte olduklarını belirlediklerini söyledi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 14:43
Akdeniz ve Ege'ye özgü balık ve yengeç türleri Karadeniz'i mesken tuttu

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aydın, sürekli 'e dalış yaparak bu tespit ve araştırmaları sürdürdüklerini belirtti.

MAVİ YENGEÇLERE ÇOK SIK RASTLANIR OLDU

Son yapılan çalışmada 'e özgü mavi yengeçlere Karadeniz'de çok sık rastlandığını dile getiren Aydın, "Mavi yengeçler Akdeniz'de ticari olarak da tüketilen kıymetli bir yengeç türü. Biz iki gün arayla biri dişi, diğeri ise erkek olmak üzere iki birey tespit ettik. Bu tespitimiz Orta Karadeniz için bir ilkti." dedi.

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Akdeniz ve Ege'ye özgü balık ve yengeç türleri Karadeniz'i mesken tuttu
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