Akdeniz ve Ege'ye özgü balık ve yengeç türleri Karadeniz'i mesken tuttu

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aydın, sürekli Karadeniz'e dalış yaparak bu tespit ve araştırmaları sürdürdüklerini belirtti.

MAVİ YENGEÇLERE ÇOK SIK RASTLANIR OLDU

Son yapılan çalışmada Akdeniz'e özgü mavi yengeçlere Karadeniz'de çok sık rastlandığını dile getiren Aydın, "Mavi yengeçler Akdeniz'de ticari olarak da tüketilen kıymetli bir yengeç türü. Biz iki gün arayla biri dişi, diğeri ise erkek olmak üzere iki birey tespit ettik. Bu tespitimiz Orta Karadeniz için bir ilkti." dedi.