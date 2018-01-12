Ardahan, lösemili Yusuf Ali için seferber oldu

Lösemi hastası Yusuf Ali için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası, Ardahanlıları harekete geçirdi. Halk, askerler, öğrenciler, polisler Ali için uzun sıralar oluşturdu ve kök hücre bağışında bulundu. Ali, İstanbul'da tedavi görmeye devam ediyor ve acil ilik nakli için müjdeli haber bekliyor.
Giriş Tarihi: 12.1.2018 16:01Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 16:09
Ardahan´da 3.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçe için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler de kan vererek kampanyaya katıldı.