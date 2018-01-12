Avcılar’da ‘fazla hesap’ cinayeti

Avcılar, Firüzköy Mahallesi'nde 4 Ocak gecesinde bir gece kulübünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Mekana gelerek eğlenmeye başlayan Ayhan S.'nin yanına gece kulübünde çalıştığı öğrenilen bir kadın gelerek oturdu. Bir süre beraber eğlendikten sonra kadın Ayhan S.'nin yanından kalkarak masadan uzaklaştı. Bunun ardından çalışanlar bin liralık bir hesap getirerek Ayhan S.'ye uzattı. Hesabı ödeyen Ayhan S. sabah saatlerine kadar mekanda kalarak eğlencesine devam etti. Ancak ilk hesabın ardından 300 ve 280 lira olmak üzere iki hesap daha geldi. Bunları da ödeyen Ayhan S. sabahın ilk ışıklarından mekandan ayrıldı.

AŞÇI YAŞAMINI YİTİRDİ

Mekandan ayrılan Ayhan S. bir süre sonra tekrar geri dönerek fazla hesap ödediğini iddia etti. Kandırıldığı söyleyen Ayhan S. garsonla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan S. silahını çıkarak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar o esnada kapıdan çıkmakta olan mekanın aşçısı Mahir Çelik'e isabet etti. İsabet sonucunda Mahir Çelik kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının vurulduğu gören garsonlar ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada Ayhan S. ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahir Çelik'i hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahir Çelik hayatını kaybetti.

Aşçı Mahir Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayetin gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler kaçan şahsın kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucunda Ayhan S.'nin Esenler'de bulunan bir apartman dairesinde saklandığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Saklandığı apartman dairesine baskın düzenlenen Ayhan S. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin ifadesinde, "Beni kandırarak fazla hesap ödettiler'' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli Ayhan S. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.