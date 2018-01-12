Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 17:45
Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek kendilerine kazanç sağlamaya çalışan dilencilere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Cuma günü olması dolayısıyla cuma namazını fırsat bilen dilencileri camilerden toplayan zabıta ekipleri, farklı camiden topladıkları dilencilere yasal işlem yaparak tutanak tuttu. Yapılan üst aramasından çıkan materyalleri kayıt altına alan ekipler, dilencilerin üzerinden toplam 3 bin lira nakit para ele geçirdi.

Halkın dilenciler konusunda daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine devletin yetkili organlarının her konuda sahip çıktığını hatırlatarak kısa yoldan para kazanan fırsatçılara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN