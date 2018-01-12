Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek kendilerine kazanç sağlamaya çalışan dilencilere Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Cuma günü olması dolayısıyla cuma namazını fırsat bilen dilencileri camilerden toplayan zabıta ekipleri, farklı camiden topladıkları dilencilere yasal işlem yaparak tutanak tuttu. Yapılan üst aramasından çıkan materyalleri kayıt altına alan ekipler, dilencilerin üzerinden toplam 3 bin lira nakit para ele geçirdi.

Halkın dilenciler konusunda daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine devletin yetkili organlarının her konuda sahip çıktığını hatırlatarak kısa yoldan para kazanan fırsatçılara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.