11 kilo altın gasbeden şüpheliler yakalandı

Alınan bilgiye göre, 8 Ocak'ta altın toptancısı Mehmet K. ve çalışanı Mehmet A, Kuyumcukent'ten bilezik, kolye, yüzük ve küpe gibi ziynet eşyalarından oluşan 11 kilogram altın satın alarak Anadolu'daki kuyumculara dağıtmak üzere sabah saatlerinde yola çıktı.

Araç, kısa süre sonra maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından durduruldu. Mehmet K. ve Mehmet A. kapıları açmamakta direnince, şüpheliler pompalı tüfekle ateş açtı.

Zorla kapıları açtırılan aracın bagajından altın dolu 2 bavul ve kişisel eşyaların bulunduğu bavulu alan şüpheliler kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin Avcılar istikametine kaçtığını belirledi. Polis bölgede yaptığı çalışmalarda altın toptancılarının kişisel eşyalarının bulunduğu bavulu yol kenarına atılmış halde buldu. Şüphelilerin kullandığı siyah renkli lüks otomobil ise bir köyün yakınında terk edilmiş halde bulundu.

Aracın bulunduğu çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bu kişilerin bindiği taksinin plakasını belirledi. Taksi şoförü Can Ş. (29) 9 Ocak'ta Şişli'de yakalandı. Taksicinin, emniyetteki ifadesinde köyden telefonla arayıp taksi istendiğini, maskeli silahlı 4 kişinin aracına bindiğini ve bir süre gittikten sonra başka bir araca geçerek ayrıldıklarını ve bu kişileri tanımadığını söylediği öğrenildi.

Taksi şoförünün ifadesi doğrultusunda, plakası belirlenen diğer aracın sahibi Hasan Tahsin S. (33) gözaltına alındı. Emniyette yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar vermekten 13 suç kaydı bulunan şüphelinin, kuyumcudan yaklaşık 2 ay önce işten çıkarılan Harun S.'nin kendilerine verdiği bilgi doğrultusunda olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı belirlenen Soner G. (28) Bilal B. (27) ve Harun S. (22) adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan 2 pompalı tüfek, 3 tabanca ve altınlar bozdurularak elde edildiği değerlendirilen 123 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, taksi şoförü Can Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.