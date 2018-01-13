Aşık Veysel’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol gibi hastalıklarla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan Aşık Veysel'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti. Önceki gün evinde vefat eden Ahmet Şatıroğlu için Sivrialan köyündeki kültür merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Şatıroğlu'nun dini nikahlı eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ VE DEDE KILDIRDI

Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer'in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında Şatırooğlu'nun bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrasında Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

"AŞIK VEYSEL'İN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN BİR AĞABEYİMİZDİ"

Bakan Yılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla'ya gelsek Ahmet ağabey bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel'in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir ağabeyimizdi. Biz kendisinden memnunuz Cenab-ı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivas'ımızın başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.