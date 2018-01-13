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İstanbul 'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir karton imalathanesinde çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri asma kattan düşerek yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 15:28
Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın

'de bulunan Aykosan Ayakkabıcılar E blok zemin katta bulunan bir karton imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri camı kırarak imalathaneye girdi. Yoğun duman çıkan imalathaneye müdahale eden bir itfaiye eri karanlığın da etkisiyle yönünü bulamayarak asma kattan yere düştü. Yaralanan itfaiye erini diğer ekip arkadaşları dükkandan çıkartarak, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye eri, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, olay yerinden ayrıldı.

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Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın
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