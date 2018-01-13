Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın

Başakşehir'de bulunan Aykosan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi E blok zemin katta bulunan bir karton imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İTFAİYE ERİ YARALANDI



İtfaiye ekipleri camı kırarak imalathaneye girdi. Yoğun duman çıkan imalathaneye müdahale eden bir itfaiye eri karanlığın da etkisiyle yönünü bulamayarak asma kattan yere düştü. Yaralanan itfaiye erini diğer ekip arkadaşları dükkandan çıkartarak, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye eri, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, olay yerinden ayrıldı.

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