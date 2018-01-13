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'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 08:17
BUDO'dan sefer iptalleri
'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki (Eminönü/Sirkeci)- (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
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BUDO'dan sefer iptalleri
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