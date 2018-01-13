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"Şaha kalkan" 'ın sürücüsü yaralandı

'de, dorsesi yağmur suyu tahliye kanalına devrilen ın sürücüsü, havada asılı haldeki ön kısmında mahsur kaldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 19:07
Şaha kalkan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Pamukkale ilçesinde, yağmur suyu tahliye kanalına devrilen ın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdal Erden (40) yönetimindeki 19 LB 280 plakalı kum yüklü tır, Çamlık Mahallesi'nden Yenişehir istikametine gittiği sırada Ali Aygören Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yağmur suyu tahliye kanalına devrildi.

SÜRÜCÜ KUPADA MAHSUR KALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, tırın adeta "şaha kalkmış" "kupa" tabir edilen ön kısmında mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

nedeniyle yol bir süre tek yönlü trafiğe kapatılırken, yoldan geçen sürücüler de havada asılı duran tırın fotoğrafını çekti.

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"Şaha kalkan" TIR'ın sürücüsü yaralandı
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