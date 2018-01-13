Sığınmacılar evlerine dönüş yolunda öldü

Şırnak
'ın Silopi ilçesi Habur yolunda Kilis
'in Öncüpınar Sınır Kapısı
'ndan Kuzey Irak'ın Erbil kentine giden Irak plakalı otobüs şarampole devrildi. Feci kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 12'si taburcu edilirken, 26'sının tedavisi sürüyor. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Aktaş, "10 otobüsten oluşan yaklaşık 460 kişinin tamamı Türkmen ve Irak'ın Telafer kentine gidiyorlardı. Silopi ilçemizde bir otobüs yan yatarak, şarampole yuvarlandı" dedi. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.