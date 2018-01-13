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lar evlerine dönüş yolunda öldü

’ta Suriyeli Türkmenler’i taşıyan otobüs kaza yaptı. Evlerine dönmeye çalışan Türkmenler’den 3’ü çocuk 9 kişi öldü

MEHMET DEMİRHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Sığınmacılar evlerine dönüş yolunda öldü
'ın Silopi ilçesi Habur yolunda 'in 'ndan Kuzey Irak'ın Erbil kentine giden Irak plakalı otobüs şarampole devrildi. Feci kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 12'si taburcu edilirken, 26'sının tedavisi sürüyor. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Aktaş, "10 otobüsten oluşan yaklaşık 460 kişinin tamamı Türkmen ve Irak'ın Telafer kentine gidiyorlardı. Silopi ilçemizde bir otobüs yan yatarak, şarampole yuvarlandı" dedi. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.
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Sığınmacılar evlerine dönüş yolunda öldü
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