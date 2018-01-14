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2 şehir 3 : 5 ölü

’da bir konteynırda çıkan da ikisi Afgan biri Pakistanlı 3 kâğıt toplayıcısı öldü. ’nde elektrik kontağından ve sobadan çıkan yangınlarda ise 2 kişi hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
2 şehir 3 yangın: 5 ölü

ve 'nde çıkan üç da 5 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Yakuplu'da yaşanan konteynır yangınında ikisi Afganistanlı biri Pakistanlı üç kâğıt toplayıcısı öldü. Bir kişi ise son anda kurtuldu. İşçiler Afganistanlı Muhammed İslam (25) ve Tosif (20) ile Pakistanlı Asad'ın (19) cenazeleri, otopsi işlemi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Kocaeli Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında ise (86) hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak yangın sırasında evde olan Öztürk kurtarılamadı. Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde ise yalnız yaşayan Yosma Yılmaz (74), sobayı yakmaya çalışırken elbiselerinin alev alması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

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2 şehir 3 yangın: 5 ölü
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