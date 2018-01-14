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'dan sefer iptali

Deniz Otobüsleri A.Ş'nin () bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 18:16
İDO'dan sefer iptali

'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile 18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamamıştı.

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İDO'dan sefer iptali
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