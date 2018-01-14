Salkım’dan ‘özel hayat’ ihbarı

Şarkıcı Seda Sayan
, TV'de sunuculuğunu yaptığı programda konuk olarak şarkıcı Gülben Ergen
'i ağırlamıştı. Seda Sayan'a ilk olarak Seren Serengil
sonra da Yeşim Salkım
tepki göstermişti. Salkım, Gülben Ergen'in Seda Sayan tarafından övüldüğünü görünce, sosyal medya
hesabından bir video paylaşarak Sayan'ı tehdit etmişti. Bunun üzerine Sayan, Salkım hakkında konuşma yasağı aldırmıştı. Karar, Seda Sayan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanmıştı. Salkım, bu paylaşımın ardından savcılığa başvurdu. Salkım "Hakkımda verilen ve sosyal medyada yayımlanan kararda açık kimlik bilgilerim ve ev adresim gibi özel hayatıma ilişkin kişisel bilgilerim açıkça yayımlanmıştır" diyerek Sayan'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Salkım'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.