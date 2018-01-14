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Salkım’dan ‘özel hayat’ ihbarı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Salkım’dan ‘özel hayat’ ihbarı
Şarkıcı , TV'de sunuculuğunu yaptığı programda konuk olarak şarkıcı 'i ağırlamıştı. Seda Sayan'a ilk olarak sonra da tepki göstermişti. Salkım, Gülben Ergen'in Seda Sayan tarafından övüldüğünü görünce, hesabından bir video paylaşarak Sayan'ı tehdit etmişti. Bunun üzerine Sayan, Salkım hakkında konuşma yasağı aldırmıştı. Karar, Seda Sayan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanmıştı. Salkım, bu paylaşımın ardından savcılığa başvurdu. Salkım "Hakkımda verilen ve sosyal medyada yayımlanan kararda açık kimlik bilgilerim ve ev adresim gibi özel hayatıma ilişkin kişisel bilgilerim açıkça yayımlanmıştır" diyerek Sayan'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Salkım'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Salkım’dan ‘özel hayat’ ihbarı
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