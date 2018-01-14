Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Usta fotoğrafçıya vefa için buluştular

Usta fotoğrafçıya vefa için buluştular

89 yaşındaki usta fotoğrafçı için Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Ara Güler’e Vefa Gecesi” düzenlendi

Giriş Tarihi: 14.1.2018
Usta fotoğrafçıya vefa için buluştular
, 89 yaşındaki fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri için önceki akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ara Güler'e Vefa Gecesi" düzenledi. Geceye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Ara Güler'in yanı sıra, foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral ve çok sayıda fotoğraf sanatçısı ile vatandaşlar katıldı. Programın açılışında Ara Güler'in hayatının anlatıldığı belgesel salonda büyük beğeni topladı. Gecede konuşan ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Cumhurbaşkanı 'ın fotoğraflarını çekmesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Bir gün bir yere gittik. Bir şey alıyordum. Orada bana yakın oldu. Bir süre evine gittim. Resimlerini çektim. Bugün de gelir diye düşündüm, gelmedi. Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" Dünyaca tanınan foto muhabiri ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki saygı gecesinden önce Nevmekan'da "Bir Göz, Bir Makine ve Gerçek" başlıklı kitabını da katılımcılar için imzaladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Usta fotoğrafçıya vefa için buluştular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN