Usta fotoğrafçıya vefa için buluştular

Üsküdar Belediyesi
, 89 yaşındaki fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler
için önceki akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ara Güler'e Vefa Gecesi" düzenledi. Geceye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Ara Güler'in yanı sıra, foto muhabiri ve belgeselci Coşkun Aral ve çok sayıda fotoğraf sanatçısı ile vatandaşlar katıldı. Programın açılışında Ara Güler'in hayatının anlatıldığı belgesel salonda büyük beğeni topladı. Gecede konuşan ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğraflarını çekmesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Bir gün bir yere gittik. Bir şey alıyordum. Orada bana yakın oldu. Bir süre evine gittim. Resimlerini çektim. Bugün de gelir diye düşündüm, gelmedi. Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" Dünyaca tanınan foto muhabiri ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki saygı gecesinden önce Nevmekan'da "Bir Göz, Bir Makine ve Gerçek" başlıklı kitabını da katılımcılar için imzaladı.