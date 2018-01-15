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15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? - İşte yanıtı

Merakla beklenen 15 tatil tarihi belli oldu.Buna göre bu sene 15 tatil ne zaman başlıyor? Öğrencilerin heyecanla beklediği sömestr tatilinin tarihi işte haberimizde…

Giriş Tarihi: 15.1.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 16:34
15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? - İşte yanıtı

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki 15 tatil ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN? OCAK AYININ KAÇINDA?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

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15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? - İşte yanıtı
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