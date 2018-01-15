Bakterili mama 83 ülkede satılmış

Fransa
'da üretilen ve içerisinde salmonella bakterisi bulunduğu için toplatılma kararı verilen 12 milyondan fazla kutu bebek mamasının 83 ülkeye satıldığı ortaya çıktı. Süt ürünleri, süt tozu ve bebek maması üreticisi Fransız Lactalis firmasının İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, içerisinde salmonella bakterisi bulunduğu için toplatılma kararı verilen 12 milyondan fazla kutu bebek mamasının 83 ülkeye satıldığını kaydetti. Lactalis firması daha önce sadece 15 Şubat 2017'den sonra üretilen bebek maması ve kahvaltılık gevrekleri geri çağırmıştı.