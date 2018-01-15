Bu oyunda sokak hayvanlarına mama toplanıyor

Ödüllü yazar Kemal Hamamcıoğlu'nun yazıp yönettiği, Metin Akdülger'in tek kişilik performansı "Baldan Karanlık", tiyatroseverlere sokak hayvanları için bir çağrı yapıyor. Oyuna gelenlerin, barınaklara bağışlanmak üzere mama getirmesini rica eden ekip, oyun sonrasında mamaları getirenler adına barınaklara gönderiyor. İnsanın, doğaya ve insana yaptıklarının nedenini sorgulayan oyun, önceki akşam Toy İstanbul'da perdelerini açtı. Koreografisini Yasemin Erkan'ın, ışık tasarımını Ayşe Ayter'in, üstlendiği oyunun kostümleri tasarımcı Aslı Filinta Demir'in imzasını taşıyor.

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