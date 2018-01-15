Engelli genci darp edenler yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun (20), araçta tanımadığı kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.

Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Aracın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bu arada, darp anı dolmuştaki kameraya yansıdı.

Kayıtlarda Acun'un başka yolcuların da bulunduğu dolmuşta tekme ve yumruklarla darbedilmesi, şüphelilerin dolmuş şoförü tarafından araçtan indirilmesi yer alıyor.

"EN BÜYÜK CEZAYI ALMALILAR"

Cihan Acun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin hastane dönüşünde tanımadığı kişilerce darbedildiğini söyledi.

Kardeşine arkadan müdahale edildiğini belirten Acun, "Kardeşim görüntüde görüldüğü gibi kulağının duymadığını anlatmaya çalışıyor. Kardeşim hamle yaptığında araya alıp öldüresiye dövüyorlar. Şahıslarla tanışmışlığımız yok. Alan biraz geniş olsa kardeşimi öldürecekler." diye konuştu.

Acun, "Şüpheliler, gereken en büyük cezayı almalı. İşitme engelli bir insana bunu yapıyorlar." dedi.



OLAY HAKKINDA

Olay, geçen 10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Agit Acun'un bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

Engelli gence minibüsteki feci dayak kamerada

'CİĞERİM PARÇALANDI'

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun'un yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan Acun, gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

"Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdır. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış" ifadelerini kullandı.

''İNSANLIK DIŞI BİR OLAY''

Abi İsmail Acun (28) ise olayı anlatarak, "Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3'ü 4'ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şuanda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks'cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız" diye konuştu.

Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.