Genç kadın feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul Önal (21) idaresindeki 55 AVE 87 plakalı kapalı kasa kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atarak 160 metre savruldu.

Kazada otomobilde bulunan Semra Kurt (25) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Resul Önal ile Buse Bedir (27) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Hayatını kaybeden evli 1 çocuk annesi Semra Kurt'un cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek çıkartılıp cenaze aracıyla otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.