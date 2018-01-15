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’ta suç makinesi yakalandı

’in ilçesinde 28 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı. Şahsın, tanınmamak için giyip, eşarp taktığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 11:11
Midyat’ta suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 'ta ve eşarplı bir şahsın hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

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Kimlik sorgusu yapılan şahsın, 17 adet hırsızlık, 8 adet kasten yaralama, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı, 1 adet gösteri yürüyüşünden kaydının bulunduğu belirlendi. Şahsın üst aramasında ise, 1 adet el feneri, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve iş yerinden çaldığı tespit edilen 1 adet gümüş yüzük ile 1 saat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Midyat’ta suç makinesi yakalandı
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