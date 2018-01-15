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Sarıyer’de korkuluk eylemi

Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişinin daha denize düşmesi üzerine Sarıyer’de oturan vatandaşlar isyan etti. Eylem yapan bölge sakinleri tehlike arz eden yerlere korkuluk yapılmasını istedi

EMİR SOMER
EMİR SOMER YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
Sarıyer’de korkuluk eylemi
Sarıyer sahil şeridinde korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişi hayatını kaybettiğini savunan Sarıyerliler, sahilde eylem yaptı. 5 yıldır sahil şeridine korkuluk yapılması için mücadele verdiklerini söyleyen vatandaşlar, son olarak Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını söyledi.



Grup adına konuşan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi Eren Özmen, "Bugün bu sahillerden denize düşen arkadaşlarımız için buradayız. İki gün önce Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişi denize düştü ve hastanede yaralı olarak yatıyorlar. 5 yıldır bu sahile bariyer, korkuluk yapılsın diye başvurularımız oldu. Bu 5 yıl içinde 19 kişi yaşamını yitirdi. Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz" dedi.
Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner de, "Tabii ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

İBB: KORKULUK YAPIMI BAŞLIYOR
, İstinye sahilinde yapılması planlanan 2 bin 100 metrelik korkuluğun ilk 100 metresinin gelecek hafta monte edileceğini bildirdi. 'den yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'ın bizzat takip ettiği proje, uygulanma aşamasına gelmiştir. İlk 100 metre önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve 3 gün içinde bitirilecektir. Diğer etapların ise 3 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.
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Sarıyer’de korkuluk eylemi
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