Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de korkuluk eylemi

Sarıyer’de korkuluk eylemi Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişinin daha denize düşmesi üzerine Sarıyer’de oturan vatandaşlar isyan etti. Eylem yapan bölge sakinleri tehlike arz eden yerlere korkuluk yapılmasını istedi