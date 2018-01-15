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‘Sidikli’ sözüne 100 bin liralık dava

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
‘Sidikli’ sözüne 100 bin liralık dava

Sunucu , YouTube kanalında magazin yorumları yapan Sacit Aslan hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı. Serengil, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla İstanbul 'nde açtığı davada Sacit Aslan'ın geçen yıl 27 Ekim'deki kendisine yönelik "çişli", "sidikli", "Yataklı tren vagonlarındaki maceralarını anlatayım", "Patron ofislerinde haysiyetini, onurunu, yataklı vagonların kompartımanlarında kaybetmiş bir kişisin" gibi sözler söylediğini belirtti. Sacit Aslan'ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak davanın reddini istedi.

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‘Sidikli’ sözüne 100 bin liralık dava
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