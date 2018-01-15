‘Sidikli’ sözüne 100 bin liralık dava

Sunucu Seren Serengil, YouTube kanalında magazin yorumları yapan Sacit Aslan hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtı. Serengil, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada Sacit Aslan'ın geçen yıl 27 Ekim'deki kendisine yönelik "çişli", "sidikli", "Yataklı tren vagonlarındaki maceralarını anlatayım", "Patron ofislerinde haysiyetini, onurunu, yataklı vagonların kompartımanlarında kaybetmiş bir kişisin" gibi sözler söylediğini belirtti. Sacit Aslan'ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak davanın reddini istedi.

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