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Silahlı soygunun şüphelisi ailesiyle vedalaşırken yakalandı

'da bir akaryakıt istasyonuna elinde silah, yüzünde kar maskesi ile gelen, görevliyi tehdit ederek bin 500 lira gasp eden 2 şüpheliden biri na kaçmadan önce ailesiyle son kez vedalaşmaya geldiğinde gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 15:46
Silahlı soygunun şüphelisi ailesiyle vedalaşırken yakalandı

Geçen cumartesi gecesi Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kar maskeli kişi pompalı tüfekle görevli Semih Yıldızarslan'ı tehdit ederek bin 500 lirayı alıp uzaklaştı. Kovalamaca sonucunda araçla Kayapa Mahallesi'nde kaza yapan şüpheliler, parayı ve tüfeği bırakarak izlerini kaybettirdi.

AİLESİYLE VEDALAŞMAK İÇİN GELİNCE YAKALANDI

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda araca çalıntı plaka takıldığını tespit etti. Şüphelilerin na kaçacağı yönde bilgiye ulaşan ekipler, M.Ç.'nin (19) Kent Meydanı civarında son kez ailesiyle buluşacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda M.Ç., gözaltına alındı. Diğer şüpheli F.K. (20) ise, Çarşamba bölgesinde yakalandı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Silahlı soygunun şüphelisi ailesiyle vedalaşırken yakalandı
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