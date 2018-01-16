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’da sı: 1 yaralı

’da meydana gelen sında ta duran bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. nın ardından otomobil hurdaya döndü.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 07:38
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı
, çevre yolundaki Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 RMS 84 plakalı otomobil, iddialara göre ta bekleyen Bülent C., idaresinden 64 EJ 343 plakalı tır'a arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçta ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise her hangi bir olumsuzluğa karşı LPG'li olan otomobilin gaz bağlantıların kesti. Kaza sonrası yolda trafik kısa bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı
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