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Badem meyve verdi sıra eriğe geldi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Badem meyve verdi sıra eriğe geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, "yalancı bahar" nedeniyle 3 ay erken çiçek açan badem ağaçları meyve verdi. Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi'nde çok sayıdaki badem ağacı meyve döktü. Bebek bekleyen eşi için dalından çağla (taze badem) toplayan çiftçi Veli Elmas, kış mevsiminde bunun büyük nimet olduğunu söyledi. Bahçedeki bademler dışında erik ağaçlarının da meyve verme aşamasına geldiğini aktaran Elmas, "Bahçemizdeki erik ağacının çiçekleri de meyveye dönüşüyor. Bezelye büyüklüğündeki erikler birkaç hafta içinde olgunlaşır" diye konuştu.

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Badem meyve verdi sıra eriğe geldi
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