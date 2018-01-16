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Bilim insanları in ölüm nedenini buldu

Yapılan yeni bir araştırma 500 yıl önce 'da yaşayan in ölüm nedeninin bir tür veba olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, Avrupalıların gelişinden sonra Meksika'yı etkileyen birçok salgından biri olan "tifo benzeri bir bağırsak virüsü"nün Azteklerin sonunu getirdiğini açıkladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 17:36
Bilim insanları Azteklerin ölüm nedenini buldu

Bilim insanları, Aztek Nahuatl dilinde veba anlamına gelen "cocoliztli" hastalığı sebebiyle 15 milyon Azteklinin yüzde 80'inin beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan araştırma kapsamında ölü in 'sını inceleyen bilim insanları, 500 yıl önce 'da yaşamış olan Azteklilerin "tifo benzeri bir bağırsak virüsü" sebebiyle öldüğünü söyledi.

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"COCOLİZTLİ AVRUPALILAR"

Almanya'daki Tuebingen Üniversitesi'nde profesör ve araştırma yazarlarından Ashild Vagene, "1545-50 yıllarında 'cocoliztli', Avrupalıların gelişinden sonra Meksika'yı etkileyen birçok salgından biriydi.

Yeni bulgulara göre ise bu veba türünün özellikle en yıkıcı ve en çok insan kaybına neden olan üç epideminin ikincisi olduğunu keşfettik.

ANTİK DNA ÖRNEKLERİ KANIT OLDU

Salgının nedeni, yüzyıllardır tarihçiler tarafından tartışılıyordu fakat DNA örnekleri sayesinde bu tartışmaya doğrudan kanıt sağlayabiliyoruz" dedi.

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Bilim insanları Azteklerin ölüm nedenini buldu
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