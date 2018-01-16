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zanlısı 2 polise hapis istemi

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 2 polis memuru hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 09:36
FETÖ zanlısı 2 polise hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca / ile bağlantısı oldukları iddia edilen Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları D.A.E. ve Y.D. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının 2 polis memuruyla ilgili "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen polis D.A.E, iddianamede yer alan ifadesinde, dini duygularından dolayı örgütün içinde yer aldığını ve pişman olduğunu belirtti.

Y.D. ise örgütle bağlantısının olmadığını belirtip suçlamaları kabul etmedi.

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FETÖ zanlısı 2 polise hapis istemi
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