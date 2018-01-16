Gaziantep’te aslanlara yoğun ilgi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hediye edilen ve Gaziantep
Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlar yoğun ilgi görüyor. 4 aslanın, 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmasına neden olduğu belirtildi. Önceki gün hayvanat bahçesine
yerleştirilen "Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin" adlı aslanları, geçen hafta sonu 33 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bilgisinin verildiği açıklamada, "tahminlerimize göre yıllık 3.5 milyon ziyaretçi sayısı bu yılın sonunda 5 milyonu bulur. Gaziantep, Cumhurbaşkanımızın hediyesini sahiplendi" denildi. AA