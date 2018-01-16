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’te aslanlara yoğun ilgi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018
Gaziantep’te aslanlara yoğun ilgi
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, 'a hediye edilen ve Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirilen aslanlar yoğun ilgi görüyor. 4 aslanın, 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmasına neden olduğu belirtildi. Önceki gün yerleştirilen "Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin" adlı aslanları, geçen hafta sonu 33 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bilgisinin verildiği açıklamada, "tahminlerimize göre yıllık 3.5 milyon ziyaretçi sayısı bu yılın sonunda 5 milyonu bulur. Gaziantep, Cumhurbaşkanımızın hediyesini sahiplendi" denildi. AA
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Gaziantep’te aslanlara yoğun ilgi
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