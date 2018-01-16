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Kızıma kulak verin

Doğuştan tek kulağı olmayan Çiğdem, kaburgasından alınacak dokuyla yeni kulağa kavuşacağı günü bekliyor. Annesi, “Yardım çığlığımıza kulak verin” dedi

Giriş Tarihi: 16.1.2018
Kızıma kulak verin

'te yaşayan Gökçe- çifti, 4 çocuk sahibi. Çift, doğuştan tek kulağı olan kızları Çiğdem için yıllardır doktor doktor dolaştı. Çareyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buldular. Çiğdem, hastanede Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından muayene edildi. Çiğdem'e kaburgasından alıncak dokuyla kulak yapılacaktı. Ancak umutla bekledikleri gün geldiğinde büyük şok yaşadılar. Operasyonu gerçekleştirecek doktor, 'da özel bir hastanede çalışmaya başlamıştı. Doktorlar, ameliyatın riskli olduğunu söyleyince, aile ameliyatı başka doktorun yapmasını istemedi. Bodrum'daki hastaneyle temasa geçildi; maliyet 100 bin liraydı. Devlet yardımıyla yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyen anne Gökçe Arslan "Yardım çığlığımıza kulak verin" dedi.

LEVENT SÖKMEN - BEYZA KABASAKAL / SABAH

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