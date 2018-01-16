Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

'in Buca ilçesinde komşusunun 10 yaşındaki kızını taciz eden Erol T. kızın babası tarafından öldürüldü. Mahkeme babaya 2 buçuk yıl ceza verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 11:35
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

'in Buca ilçesinde, oturdukları apartmanın asansörünün önünde, komşusunun kızı Y.A.'ya (10) arkasından sarılarak cinsel istismarda bulunan ve bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Erol T. (55), küçük kızın babası B.A. (36) tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede öldü. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İtiraz edilmeyen karar, kesinleşti.


BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN