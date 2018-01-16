Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

İzmir'in Buca ilçesinde, oturdukları apartmanın asansörünün önünde, komşusunun kızı Y.A.'ya (10) arkasından sarılarak cinsel istismarda bulunan ve bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Erol T. (55), küçük kızın babası B.A. (36) tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede öldü. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İtiraz edilmeyen karar, kesinleşti.



